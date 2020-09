Elezioni regionali, Mabel Riolfo (Lega): «La mia candidatura in Regione? Dare un senso sociale alle politica»

Sanremo. L’avvocato Mabel Riolfo, attuale assessore ai Servizi sociali del Comune di Ventimiglia, candidata per la Lega alle prossime elezioni regionali si presenta: «Non nasco come politico di professione, faccio l’avvocato da 23 anni, la mia professione è incentrata sul diritto di famiglia, dei minori. Rappresento a livello legale diverse associazioni di volontariato. Da sempre combatto per un parità tra uomo e donna non solo da un punto di vista giuridico ma anche sociale e culturale. Mi sento molto vicina alle persone fragili e alle fasce più deboli».

