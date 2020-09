Elezioni regionali, partito il conto alla rovescia: i venti giorni decisivi per la Liguria

Genova. Iniziato il conto alla rovescia per il ritorno alle urne in Liguria: con l’arrivo di settembre mancano esattamente 20 giorni alle elezioni regionali che vedranno il rinnovo, o la riconferma, della guida politico-amministrativa della nostra Liguria.

Il rush finale è quindi iniziato: nei giorni scorsi sono state definite le modalità del voto, che si terrà, come di consueto, nelle scuole della regione, non senza qualche incognita sulla bonifica post voto in virtù dell’emergenza sanitaria ancora in corso, e che sarà accompagnato dalla consultazione referendaria sulla riforma costituzionale, un po’ in sordina, che prevede la riduzione del numero del parlamentari.

... » Leggi tutto