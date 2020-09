Finale Ligure, il sindaco: “Abbiamo tentato di trasferire i seggi per ‘salvare’ le scuole, ma è stato impossibile”

Finale Ligure. Ci ha provato, l’amministrazione finalese, a trasferire i seggi elettorali in luoghi alternativi per evitare la chiusura delle scuole dopo solo una settimana dall’inizio delle lezioni. Ma, purtroppo, senza successo. Il perché lo spiega il sindaco Ugo Frascherelli: “Abbiamo ragionato sulla possibilità di trovare seggi alternativi ai tradizionali per evitare la chiusura della scuola a pochi giorni dal suo inizio. Ma il numero elevato delle nostre sezioni (ben 13) e i molti requisiti che i locali dedicati alle tornate elettorali debbono possedere ci impediscono di trovare una soluzione attuabile”.

“Non abbiamo infatti locali alternativi di pari capienza – prosegue – con la possibilità di garantire il pernottamento alle forze dell’ordine, senza commistioni con altre utenze o servizi igienici dedicati ad elettori e forze dell’ordine. Insomma, troppe norme da rispettare che ci impediscono di salvare le lezioni”.

... » Leggi tutto