I 5 anni di Toti in Regione sotto la lente di Confartigianato

Regione Liguria sotto i riflettori di Confartigianato nel Rating di mandato 2015-2020, che analizza puntualmente gli ultimi cinque anni di rappresentanza in un percorso innovativo avviato ormai dieci anni fa, prima esperienza a livello nazionale, e che sta implementandosi costantemente.

Realizzato da Confartigianato Liguria con il supporto metodologico di Confartigianato nazionale e il fondamentale ausilio e supervisione della direzione relazioni istituzionali e della certificazione del Mipa, Master in Pubblica Amministrazione dell’Università di Genova, il documento mette nero su bianco i risultati ottenuti a favore delle micro e piccole imprese liguri, nonché gli obiettivi che restano ancora da raggiungere. Impegni nati dall’ascolto delle microimprese del territorio e tradotti in proposte concrete, sottoscritte cinque anni fa dai rappresentanti regionali. A ciò si affianca la valutazione sull’operato della giunta e del consiglio, esaminati non solo per le azioni portate a termine a supporto delle microimprese liguri, ma anche per il livello di concertazione e di coinvolgimento nelle iniziative organizzate dell’associazione.

