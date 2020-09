Il Protocollo Figc sotto la lente di ingrandimento

Durante l’ultimo Consiglio Federale Figc è stato confermata l’apertura al pubblico come aveva già previsto il DPCM del 7 agosto. Dal 1 settembre 2020 sarà quindi possibile tornare allo stadio, anche se in modalità molto ridotta e con alcune precauzioni.

Ora che tornano i tifosi vediamo quali saranno tutte le regole da rispettare. Da questo punto di vista il protocollo dice esattamente così:

(lettera e) “a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso”.

Stando così le cose si prevede che sarà una stagione lunga e travagliata sotto ogni profilo, ma pensare che si sarebbe potuto tornare alla normalità semplicemente schioccando le dita era impossibile. Sul piede di guerra sono quei presidenti che hanno ripetuto: «prima ci hanno fatto iscrivere e poi ci hanno presentato un protocollo che costerà lacrime e sangue».

