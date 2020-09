Pietra Ligure, nuovo assetto della viabilità nella zona del Soccorso: pedonalizzazione davanti alla chiesa

Pietra Ligure. Dopo le critiche e le polemiche della passata amministrazione, per la zona del Soccorso a Pietra Ligure si volta pagina: sono iniziati questa mattina i lavori di modifica della viabilità nella zona che porteranno, da giovedì 3 settembre, alla pedonalizzazione dell’area antistante al Santuario di Nostra Signora del Soccorso e alla Residenza protetta “S. Spirito” e all’introduzione del nuovo assetto viario, con variazioni di percorso che interesseranno via Don Giovanni Battista Maglio, via San Francesco e via Ghirardi.

L’area prospiciente la chiesa e la residenza per anziani sarà riservata esclusivamente al transito pedonale, pertanto via Soccorso, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Ghirardi e l’intersezione con via S. Francesco, sarà interdetta al transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli per le funzioni religiose.

