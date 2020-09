Salvini contestato a Savona: “Pagliaccio”. Lui cita Wilde: “Mai litigare con gli idioti”

Savona. Prima la tappa a Cairo Montenotte, con visita alla chiesa danneggiata di San Lorenzo, l’inaugurazione del point della Lega (leggi qui) e le frasi sui “dissidenti” savonesi. Poi, all’ora di pranzo, il ‘trasloco’ a Savona per l’inaugurazione di un altro point e il comizio in piazza Sisto IV, dove però, non è mancata la contestazione.

A dire il vero, c’era stata anche a Cairo, ma formata da un gruppo piuttosto ridotto (circa una decina di persone). Nulla a che vedere con Savona, dove il gruppo di contestatori si è presentato numeroso e con tanto di cartelli alla mano al comizio di Matteo Salvini: i classici sui “49 milioni spariti” e sull’immigrazione, ma con punte di fantasia come quello in cui ci si domandava se Salvini “avesse già mangiato il coniglio alla ligure” (chiaro riferimento ai continui post social sui “cibi italiani” del leader della Lega).

