Salvini risponde ai contestatori in piazza Matteotti: “Mi aspettavo di più ma con un candidato come Sansa sarei depresso anche io”

Genova. Neanche in piazza Matteotti è mancata la contestazione per il leader della Lega Matteo Salvini: un centinaio di giovani circondati da un cordone di carabinieri e finanzieri ha urlato slogan con contro la Lega e il suo leader esponendo cartelli come “non sei il benvenuto, “prima i 49 milioni” e contro i decreti sicurezza. Alcuni di loro lo hanno seguito da via Napoli dove lo hanno contestato nel pomeriggio, ma a loro si sono aggiunti genovesi di passaggio, guardati a vista da un ampissimo schieramento di polizia. Non ci sono stati momenti di tensione ma i contestatori si sono fatti sentire provocando la reazione del leader della Lega.

Salvini ha risposto ai contestatori inviando baci e respingendo l’etichetta di fascisti: “gli unici fascisti sono quelli là – ha detto indicando i contestatori – quei viziatelli figli di papà”.

