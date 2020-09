Sanremo, la scuola all’epoca del Covid-19: incontro organizzato dalla Federazione Operaia

Sanremo. Il gruppo di cultura politica della Federazione Operaia Sanremese organizza, sabato 5 settembre alle 9,30, presso la Sala di via Corradi 47, un incontro dal titolo “Inizio del nuovo anno scolastico in epoca di Covid-19“. All’evento tutti i cittadini sono invitati a partecipare anche se, per motivi di distanziamento sociale, la partecipazione all’incontro ha un numero di posti limitato.

