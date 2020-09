Scuola, il Comitato Genitori chiede al Comune di Savona di spostare i seggi: “Lezioni devono essere priorità”

Savona. “A breve inizieranno le scuole e rischiamo che l’attività didattica sia subito interrotta dalle prossime elezioni amministrative. Sono tanti i sindaci sparsi per l’Italia che si sono attivati per trovare spazi alternativi per collocare i seggi elettorali. Il Comitato Genitori si augura che anche l’amministrazione comunale di Savona abbia già affrontato il problema e si stia operando per trovare luoghi fuori dalle scuole dove poter far svolgere le operazioni di voto”.

Con queste parole il Comitato Genitori prende posizione sull’imminente riapertura delle scuole, sollevando diverse perplessità e puntando il dito sull’assenza di certezze. Se in altri Comuni infatti le direzioni scolastiche hanno già reso note le condizioni di rientro a scuola (orari, eventuale dimezzamento delle classi) a Savona al momento, a pochissime settimane dall’inizio dell’anno scolastico ancora non sembrano esserci protocolli chiari.

