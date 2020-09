Scuola, una settimana per trovare i docenti mancanti. In Liguria ancora mille bambini senza aula

Genova. “Siamo ottimisti, stiamo facendo il match tra le richieste e le disponibilità. Da qui a una settimana si chiude”. Il direttore scolastico regionale Ettore Acerra vede il bicchiere mezzo pieno. Sono giorni decisivi per capire come ripartirà la scuola in Liguria, un avvio probabilmente mai così complicato e pieno di incognite. Due in particolare due quelle che tolgono il sonno ai presidi: la mancanza di personale e la carenza di spazi adeguati per garantire il distanziamento sociale.

Sul primo fronte la partita si gioca tutta entro la prossima settimana. Dei circa mille insegnanti in più chiesti dagli istituti liguri per garantire la didattica “non riusciremo a soddisfare tutte le esigenze, ma credo comunque che sarà una percentuale molto rilevante – spiega Acerra -. Alla fine l’incremento sull’organico di legge raggiungerà quasi il 10%. Nelle regioni del Nord mettere sotto contratto i supplenti non è sempre facile perché le graduatorie sono meno piene rispetto ad altre aree”.

