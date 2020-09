Scuro e Dondero si prendono la Marcia Alpina

Edizione numero trentanove per la Marcia Alpina di Davagna, curata dal Club Davagna Endas che ha dovuto adattarsi ai tempi di virus. Gli organizzatori hanno infatti predisposto la partenza scaglionata a gruppi di 6 atleti cronometrati per consentire di stilare la classifica finale. Percorso molto impegnativo con una salita che ha fatto selezione fra i primi e il resto della truppa, saranno 65 i podisti totali, che ha percorso i 4,8 km totali.

Doppietta per il Gruppo Podistico Solvay che vede primeggiare Vincenzo Scuro in 17’25” davanti al compagno di squadra Leandro Demetri che paga 34” di distacco. Terza posizione per il piemontese Mattia Grosso dell’Atletica Alessandria in 18’19”. Giù dal podio uno dei protagonisti delle gare liguri e non solo, ovvero Giovanni Tornielli della Podistica Peralto che non riesce a reggere il ritmo dei primi tre.

