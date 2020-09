Supplenze a scuola, pubblicate le nuove graduatorie provinciali

Savona. Sono state rese note nel tardo pomeriggio di martedì 1 settembre le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); l’aggiornamento è avvenuto sulla pagina delle news dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, Ufficio III – Ambito territoriale di Savona, a questo link. Nei prossimi giorni gli istituti inizieranno quindi ad attingere a questa graduatoria per completare i loro organici, un compito che quest’anno potrebbe essere più complesso e articolato del solito.

Le graduatorie provinciali per le supplenze definitive, valide per il territorio della provincia di Savona, riguardano posto comune e sostegno del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I° e II° grado e personale educativo e sono valide per il biennio 20/21 e 21/22. Spetta ora ai dirigenti scolastici dei singoli istituti, in base alle risultanze delle GPS, compilare le graduatorie di istituto: ciascun docente, infatti, poteva scegliere fino a venti scuole della provincia per ciascuna classe di insegnamento.

