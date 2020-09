Varazze ha celebrato sul Monte Beigua il primo Memorial Day Fratelli Parodi

Varazze. “Quando la vita è dipinta come un capolavoro, non termina con la morte, ma è ora che inizia davvero, attraverso l’impresa lasciata alla riflessione dei posteri”.

Con queste parole Stefano Armellin, insegnante, laureato in Scienze Religiose, ha ricordato, domenica 30 agosto 2020, i fratelli gemelli Emilio ed Enrico Parodi, varazzini, notissimi per le loro imprese di particolare impegno sportivo, non antagonistico, con chiari risvolti di una spiritualità che trovava nella natura risposte esaurienti alla loro sete di conoscere il mondo e se stessi, soprattutto attraverso le loro 2870 scalate al monte Beigua, a partire dal 1978 e sino al 2018.

