Bonus Covid a infermieri e medici in Liguria, ancora niente in buste paga a agosto

Genova. Ultima regione in Italia a prevedere un premio – un bonus – per gli operatori sanitari delle strutture pubbliche legato al periodo dell’emergenza Covid, la Liguria non è ancora riuscita a fare sì che quei soldi, promessi, stanziati e preventivati, siano arrivati nelle tasche di chi ne ha diritto: medici e infermieri.

A denunciarlo è Giovanni Lunardon, consigliere regionale e candidato per il Pd alle prossime elezioni, che questa mattina diffonde la busta paga di un operatore sanitario dell’Asl 3: “Toti e Viale si devono vergognare – dice Lunardon – questa è la busta paga di un infermiere ad agosto e il bonus promesso dalla Regione non c’è”.

