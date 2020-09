Caos autostrade, 316 milioni di danni per gli autotrasportatori: “Saltato un viaggio su due”

Genova. Il caos sulle autostrade della Liguria da dicembre 2019 fino alle scorse settimane è costato al settore dell’autotrasporto 316 milioni di euro. È la stima che le associazioni di categoria hanno portato ieri all’incontro tra il ministero dei Trasporti e il comitato “Salviamo Genova e la Liguria”, confronto che proseguirà con una seconda puntata verso metà settembre con l’obiettivo di definire una volta per tutte i criteri per la quantificazione del danno e le modalità di rimborso per le aziende colpite.

“Il Mit ci ha chiesto di dettagliare i criteri in una relazione che abbiamo già pronta – spiega Giuseppe Tagnochetti, coordinatore regionale di TrasportoUnito -. La stima è basate sulle ore di attesa in coda, in media 2 per ogni tratta, sull’allungamento dei tempi di percorrenza autostradali e sulla diminuzione del numero dei viaggi, in media uno al giorno mentre prima se ne facevano due”. Si tratta degli stessi parametri usati per risarcire i danni ai trasportatori dopo il crollo di ponte Morandi.

