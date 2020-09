Funivie, Arboscello: “Attivare subito gli investimenti programmati per dare risposte ai lavoratori”

Savona. “La situazione delle Funivie spa richiede una soluzione immediata. Non è più sostenibile questo silenzio e deve finire il tempo dei rimpalli. Sono stati stanziati e trasferiti i soldi per il ripristino dell’impianto, è stato nominato un commissario pienamente operativo ma non si muove nulla. Chi se ne sta occupando?”. A domandarselo è Roberto Arboscello, candidato alle regionali per il Pd a sostegno di Ferruccio Sansa.

“A preoccupare sono soprattutto i segnali contradditori: il rimpallo per il pagamento della Cassa integrazione agli 80 lavoratori, le difficoltà a disporre degli investimenti per ammodernare le attività e la azioni di ambientalizzazione, la possibile rinuncia dell’azienda a proseguire con la concessione per la gestione delle funivie”.

