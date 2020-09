Recovery fund, la Liguria chiede un miliardo per il porto. E c’è anche lo Skytram in Valbisagno

Genova. Un miliardo di opere per il porto di Genova, due miliardi per l’intera città metropolitana. E poi lo Skytram per la Valbisagno, la monorotaia di Erzelli, un piano di riqualificazione per il centro storico, l’ultima parte del Waterfront di Levante. Le idee sono sul tavolo da mesi, ora si tratta di metterle nero su bianco.

È questo il compito della cabina di regia che si è costituita oggi a Genova con il presidente Giovanni Toti, le quattro province liguri, le Autorità portuali e Anci con l’obiettivo di preparare entro l’8 settembre la “lista della spesa” per gli interventi da finanziare con le risorse del recovery fund.

... » Leggi tutto