Regionali 2020, a Savona l’inaugurazione del point di Italia Viva: “Massardo il candidato più autorevole, pronti alla battaglia”

Savona. Si è tenuta questo pomeriggio, in via Pia a Savona, l’inaugurazione del point elettorale di Barbara Pasquali e Vincenzo Munì, candidati alle regionali con Italia Viva. Tra gli altri era presente anche Ettore Rosato, coordinatore nazionale del partito di Matteo Renzi che in questa tornata appoggia la corsa alla carica di presidente di Aristide Massardo.

Quella di Italia Viva sarà di sicuro una battaglia molto difficile, ma prima di tutto una battaglia di principio: quello di non cedere ad alleanze non troppo convincenti ma più “facili” come sarebbe stata quella che avrebbe legato il movimento al Pd e a Ferruccio Sansa.

