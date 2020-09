Regione Piemonte in pressing perché Juve-Samp sia a porte aperte, Toti: “Sì ai tifosi negli stadi”

Genova. Nello stesso weekend in cui si svolgeranno le elezioni regionali tornerà anche il campionato di calcio di serie A. Oggi si è alzato il sipario sul calendario che vede la Sampdoria subito in casa della Juventus, il Genoa attendere il Crotone a Marassi, lo Spezia in casa dell’Udinese.

E se per quanto riguarda il match allo Juventus Stadium di Torino, il presidente della Regione Piemonte Cirio è già in pressing con il governo perché si possa riaprire l’impianto ai tifosi (ha già inviato al comitato tecnico scientifico il dossier con il protocollo per gestire la sicurezza nello stadio messo a punto dalla società bianconera), il governatore ligure Giovanni Toti non si è mosso attivamente in collaborazione con le squadre genovesi, e con il neoarrivato Spezia, ma ribadisce di essere favorevole a una riapertura degli stadi.

... » Leggi tutto