Savona, al via le prime attività di recupero in aula e (ancora) a distanza: i più coraggiosi sono i licei Grassi e Della Rovere

Savona. Sono iniziate questa mattina le prime attività di recupero in alcuni istituti superiori e licei savonesi. Prima dell’inizio effettivo delle lezioni per il nuovo anno scolastico 2020-2021 (stabilito il 14 settembre) il ministero dell’istruzione ha annunciato che tutti gli studenti che fossero rimasti indietro e riscontrassero alcune difficoltà nello studio potessero usufruire, nei primi giorni di settembre, delle attività di recupero (in presenza o a distanza) organizzate dalla propria scuola.

A Savona, a far da apripista è l’istituto Boselli-Alberti che raccoglie l’indirizzo Geometri, Commerciale e Turismo e propone da oggi fino all’11 settembre un’offerta formativa di recupero che però si svolge esclusivamente online. “Le attività sono state divise per ogni materia con tre incontri da 100 minuti per un complessivo di 150 ore di attività di recupero – informano dalla dirigenza dell’istituto, illustrando come questo rappresenti solo il primo step dell’intera attività che la scuola offre ai ragazzi più in difficoltà fino al 31 dicembre.

