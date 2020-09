Scuola, l’ordine dei medici della Liguria: “Slittare apertura al 24 settembre”

Genova. “Se da un lato ben si comprende l’esigenza delle famiglie e degli alunni di poter riprendere, quanto prima, una vita pressoché normale, la tutela della salute pubblica impone una attenta e ponderata riflessione circa l’opportunità, o meno, di questa breve riapertura”.

Così l’ordine dei medici della Liguria in una nota si schiera per uno slittamento in regione di dieci giorni della riapertura delle scuole, dal 14 al 24 settembre, e rivolge un appello in tal senso a Regione Liguria, Anci e provveditorato.

