Tentato omicidio a Vallebona, resta in carcere Ylenia Sofrà

Imperia. Resta al momento in carcere a Pontedecimo Ylenia Sofrà, 29 anni: la donna di Bordighera accusata di tentato omicidio per aver accoltellato al petto il proprio compagno, Bruno C., 41 anni, al culmine di una lite avvenuta nell’appartamento affittato dalla coppia a Vallebona. Il gip del tribunale di Imperia, Paolo Luppi, ha convalidato stamane l’arrestato, disponendo la custodia in carcere per la 29enne, arrestata nella notte tra il 30 e il 31 agosto dai carabinieri di Bordighera.

