Toti: “Privatizzazione della sanità, nessun passo indietro” ma possibile ripensamento su Erzelli

Genova. “Assolutamente no, il processo di privatizzazione non si ferma, non c’è alcun ripensamento del piano per la nostra sanità”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, candidato presidente alle prossime regionali liguri, durante l’intervista in streaming sui canali Facebook di Genova24 e Ivg. Alla domanda se sia un atto una sorta di dietrofront su alcune scelte strategiche – dopo la bocciatura da parte del Tar della gara per gli ospedali di Albenga e Cairo, ma anche dopo le parole del leader della Lega Matteo Salvini che proprio in Liguria ha speso parole a favore della sanità pubblica – Toti dice che non ci sono passi indietro.

“Perché riaprire i presidi sanitari sul territorio è una priorità – aggiunge – e farlo senza l’aiuto e la capacità di sintesi dei privati sarebbe semplicemente impossibile, la scelta sarebbe ad esempio tra lasciare gli ospedali di Albenga e Cairo senza un pronto soccorso oppure proseguire con un percorso già intrapreso, quello che voglio ricordare è che si parla di ospedali pubblici gestiti da privati, dove non si pagherà neanche il ticket, è sanità privata a uso pubblico, controllata dal pubblico, con personale con contratto pubblico e prestazioni erogate come nel pubblico”.

