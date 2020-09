Un talento genovese per l’Iren Genova Quinto: Yusuke Inaba

Genova. L’Iren Genova Quinto annuncia il quarto e ultimo innesto per la stagione 2020/2021, che la vedrà protagonista, per il terzo anno di fila, come unica squadra rappresentante il comune di Genova nel campionato di Serie A1.

La società ha infatti trovato l’accordo con l’attaccante classe 2000 Yusuke Inaba, talento giapponese, già nel giro della Nazionale, nelle ultime due stagioni protagonista, anche nelle competizioni europee, con la calottina del club rumeno Oradea. Inoltre è stato miglior marcatore della superfinal di World League a Belgrado e miglior giocatore dell’ultimo campionato del mondo Under 20.

... » Leggi tutto