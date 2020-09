Borgio Verezzi. Domenica 6 settembre, con partenza alle ore 9.30, si correrà l’ottava edizione della Vertical Verezzi, classica che si corre sul Running Park RunRivieraRun VV di 5,85 km circa.

La manifestazione, competitiva a passo libero e aperta a tutti, si svolgerà, seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19, con partenza (ore 9.300) da Via Matteotti a Borgio e arrivo in Piazza Gramsci a Verezzi.

... » Leggi tutto