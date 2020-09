Cadono calcinacci sul tunnel di via delle Casaccie, chiusa al traffico una corsia

Genova. Problemi questa mattina in centro a Genova per la caduta di alcuni calcinacci sullo sbocco del tunnel di via delle Casaccie che dalla Sopraelevata porta nella zona di Piccapietra.

La prima segnalazione è arrivata questa notte ed è scattato l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno transennato l’area sottostante chiudendo al traffico una corsia. Al mattino, col favore della luce, sono riprese le verifiche da parte dei pompieri.

