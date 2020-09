Finale, nuovo presidente del Consiglio comunale: “Le Persone al Centro” giocano la carta Cervone

Finale Ligure. “Fatta salva la piena legittimità delle scelte personali del consigliere Venerucci, due sono le valutazioni politiche che si possono trarre da tale scelta. La prima è che forse il Pd finalese abbia finalmente capito come il Frascherelli bis ruoti intorno ad una posizione politica ambigua e che si riprometta di inserire in giunta un assessore più battagliero come Franco De Sciora. Ma questa è una questione interna alla maggioranza e solo il tempo ne svelerà gli equilibri, ammesso ve ne sarà bisogno. Più trasversale e complessa è invece la nomina del futuro presidente del Consiglio Comunale, carica che pare sarà assegnata proprio al consigliere Venerucci”.

Inizia così il commento del gruppo finalese “Le Persone al Centro” sulle dimissioni dell’assessore Venerucci, la nomina di De Sciora e il nuovo presidente del Consiglio comunale che sarà eletto nella prossima seduta del parlamentino finalese, con la maggioranza che ha già indicato la stessa Venerucci per la presidenza dell’assemblea.

