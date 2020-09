Liguria e autotrasporto, Lunardon (Pd) promuove un convegno al Cap

Genova. Si intitola “Liguria e Autotrasporto” il convegno organizzato per domani (venerdì 4 settembre) alle 14,45 al salone Enal del Cap di via Albertazzi a Genova dal Partito Democratico, che vedrà la partecipazione di sindacati, mondo delle imprese e politica.

L’obiettivo è discutere e affrontare le sfide odierne e pianificare il futuro di un settore strategico e fondamentale per Genova e il suo porto – ma anche per tutta la Liguria – messo a dura prova, in questi anni, prima dal crollo del Ponte Morandi e poi dalla pandemia.

