Loano, campionati italiani Under 11: Iozzi-Batti e Sara-Manfredonia le semifinali

Loano. Alice Iozzi contro Ginevra Batti, Angelica Sara contro Carola Manfredonia. Sono queste le semifinali dei campionati italiani Under 11 femminili 2020 by Noberasco, in corso di svolgimento al circolo del tennis di Loano gestito dall’Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini. Si giocheranno domani, venerdì 4 settembre, con inizio rispettivamente alle ore 10 e 10,30.

Nei quarti di finale, disputati oggi, Alice Iozzi, laziale, testa di serie numero 1, ha sconfitto 63 64 Chiara Dal Pozzo. L’umbra Ginevra Batti ha avuto la meglio per 60 63 su Vittoria Vignolini. Angelica Sara, sanremese, ha prevalso per 57 76 71 su Micol Salvadori. La pugliese Carola Manfredonia ha sconfitto 64 61 Martina Cerbo.

