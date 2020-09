Marassi e Angelo Baiardo vittoriose in amichevole

Genova. In una partita amichevole tra due squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Promozione, il Marassi ha battuto il Via dell’Acciaio per 3 a 0. Sul campo di San Giorgio di Bavari la formazione di mister Luca Gullo è andata a segno nel primo tempo con Pondaco e Prestanizzi, nel secondo con Aprile.

Nella serata di ieri l’Angelo Baiardo si è imposto per 2-1 sul Borzoli (nelle foto). Al 10° i neroverdi si fanno pericolosi con un gran tiro respinto dal portiere. Cinque minuti dopo la formazione di mister Paglia passa in vantaggio: alla fine di una pregevole azione Ilardo libera egregiamente Incerti, palla sotto le gambe del portiere e gol dell’1-0. È una frazione di gioco in cui prevale lo studio a vicenda delle squadre. Al 34° un Incerti scatenato realizza il 2-0 su assist di Oliviero.

