Molisani-Parodi, la coppia vincente del volley femminile ligure e nazionale

Genova. È passato praticamente un anno dallo storico accordo tra le due società più importanti del palcoscenico ligure: la Serteco Volley School Genova e l’Olympia PGP Volley Voltri dei presidenti Gianfranco Molisani e Giorgio Parodi. I risultati ottenuti sotto la gestione Molisani e Parodi durante questa prima annata assieme sono sotto gli occhi di tutti, ma per tirare un bilancio dettagliato, in attesa di ripartire con la nuova stagione, abbiamo raggiunto telefonicamente il patron Giorgio Parodi, in vacanza nella sua Livigno.

Trascorso un anno dall’accordo con Molisani, bilancio più che positivo. “Posso solo dire di essere contento e onorato di lavorare giornalmente al fianco del dottor Molisani – afferma Parodi -, che, oltre ad essere un ottimo imprenditore, è anche un mio consigliere personale sulla gestione sportiva delle due società. Questa promozione in B1 è il frutto di un lavoro di squadra: in comune accordo con Molisani abbiamo messo in piedi una filiera di collaboratori che va dalla nostra segretaria responsabile Cristina, alla team manager Elena, allo staff tecnico, ai dirigenti e per finire alle atlete. Il nostro progetto giovani è composto da una B2 nazionale formata da atlete Under 20, una Serie C regionale da atlete Under 19, una Serie D regionale da Under 17 e tutte le divisioni Prima e Seconda firmata da Under 15, più tutte le categorie giovanili con in cima una B1 importante. Diciamo che in pochissime società nazionali hanno tutte queste categorie”.

