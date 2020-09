Ordinanza “anti migranti”, il processo all’ex sindaco di Alassio Enzo Canepa arriva in Cassazione

Alassio. È stata fissata per venerdì 4 dicembre a Roma, in Cassazione, l’udienza che vedrà processato per la cosiddetta ordinanza “anti migranti” l’ex sindaco di Alassio Enzo Canepa, giudicato colpevole anche in secondo grado dalla Corte di Appello a Savona con una condanna di 4mila euro di multa emessa dal giudice Francesco Giannone.

“Ci sarò senz’altro – commenta la denunciante Aleksandra Matikj, presidente del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione – Quell’ordinanza, firmata nel 2015, fin da subito ha attirato la nostra attenzione perché discriminatoria: vietava l’ingresso e la permanenza nel Comune di Alassio alle persone provenienti dagli Stati africani, asiatici e sudamericani per motivi igienico-sanitari, se non erano in grado di documentare con un certificato sanitario il loro essere immuni di ogni malattia infettiva”.

