Regionali Liguria, nel programma di Toti c’è l’acquisizione della concessione delle autostrade

Genova. “Acquisizione da parte di Regione Liguria della titolarità di concedente delle autostrade”. Quella che finora era sempre stata un’ipotesi, avanzata quasi provocatoriamente durante il tira e molla degli scorsi mesi, oggi è una delle voci del programma elettorale (scarica qui il documento completo) che il presidente uscente Giovanni Toti ha presentato all’hotel Bristol coi rappresentanti di tutta la coalizione di centrodestra, dalla Lega a Forza Italia, da Fratelli d’Italia all’Udc, inclusa ovviamente la lista “arancione”.

“È un programma in continuità con alcuni architravi fondamentali del nostro primo quinquennio in regione, un programma scritto con il contributo di tutti i partiti della coalizione, un’ottima amalgama e non un minestrone fatto di ossimori politici. Anzi, è la sintesi di tutti gli elementi migliori che abbiamo prodotto in questi cinque anni e intendiamo accelerare nei prossimi”, sintetizza Toti.

