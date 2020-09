Coronavirus, Bassetti: “Sarà difficile distinguerlo dall’influenza stagionale, sono molto simili”

Genova. Come distinguere l’influenza stagionale dal Covid-19? “Sicuramente non è facile, soprattutto in base agli ultimi casi che stiamo vedendo, fare una distinzione tra le due patologie. L’influenza e l’infezione da SARS-CoV 2 sono veramente molto simili e con un interessamento di entrambe a carico delle vie respiratorie, che può portare sia nel Covid che nell’influenza anche a forme gravi”. È quanto afferma Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive di Genova, in un’intervista all’agenzia Dire.

Ci sono però delle differenze, spiega Bassetti: “Per quanto riguarda la trasmissione e l’intervallo del tempo di incubazione e l’insorgenza dei sintomi che nel caso dell’influenza può essere più corto. Ma anche in questo caso bisogna dire che sappiamo molte cose sull’influenza e meno del Covid. E’ probabile che ci siano importanti similarità. Quello che ha differenziato, soprattutto nella prima fase dell’epidemia, il Covid dall’influenza e’ stata la presenza di segni distintivi come l’alterazione del gusto e dell’olfatto che erano presenti nel 70% dei pazienti. Oggi questa caratteristica è meno presente tanto che abbiamo moltissimi soggetti che oggi sono asintomatici. In ogni caso la perdita di gusto e olfatto sono le due caratteristiche distintive del Covid rispetto all’influenza a cui far riferimento”.

