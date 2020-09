Coronavirus, dal San Paolo alla Basilicata: la Liguria dona plasma iperimmune per guarire due pazienti

Liguria. Cinque sacche sono partite oggi dal centro trasfusionale dell’ospedale San Paolo di Savona diretto da Viviana Panunzio e destinate a due pazienti in Basilicata che saranno sottoposti al trattamento potenzialmente efficace per guarire il coronavirus. Per la prima volta la Liguria ha donato unità di plasma iperimmune a un’altra regione.

Il sistema nazionale prevede continui scambi tra regioni in caso di necessità e anche questa donazione rientra nello stesso meccanismo di compensazione. “All’inizio abbiamo avuto noi bisogno e altre regioni hanno donato, ora è toccato a noi – spiega l’assessore ligure alla sanità Sonia Viale -. È una solidarietà tra regioni e quindi io sono particolarmente orgogliosa”.

