Coronavirus o influenza? Domanda e risposta con il virologo Bassetti del San Martino di Genova

Genova. L’autunno è alle porte e porterà inevitabilmente influenza, tosse e raffreddore. La domanda: “Sara’ Covid oppure influenza normale” rischia di diventare il tarlo di molti italiani, vista anche l’imminente apertura di scuole e università. C’e’ un modo per riconoscere o individuare un ordine dei sintomi? E il vaccino influenzale, tanto consigliato, ci sara’ per tutti? L’agenzia di stampa Dire ha rivolto queste domande, in una videointervista skype, a Matteo Bassetti, infettivologo e Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

