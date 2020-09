Cucciolo di megattera avvistato a Genova, un sondaggio per il nome: Pulìn o Jump?

Genova. Il mondo del web si mobilita per dare un nome al cucciolo di megattera avvistato il 26 agosto in mare insieme alla mamma, poche miglia al largo di Genova. L’autore dello scatto che ha fatto il giro del web, il fotografo Andrea Izzotti, ha lanciato un sondaggio su Facebook insieme a Liguria Whale Watching.

Due sono le alternative che si possono scegliere mettendo una reazione al post: Pulìn, cioè “pulcino” in genovese, scritto come si pronuncia, termine usato spesso per indicare i bambini. Oppure Jump, cioè “salto” in inglese, in omaggio ai salti con i quali ha deliziato i fortunati spettatori a bordo della motonave “Sagittario”.

