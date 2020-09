Giorgia Meloni in visita a Savona: “Toti ha lavorato bene. E quando governi bene, vinci”

Savona. “Il centrodestra ha lavorato bene, lo dimostra l’impegno per il ponte di Genova che ci illustra come l’Italia sia in grado di dedicarsi alle grandi opere e di farle velocemente, ma c’è ancora molto da fare. La Liguria è una porta d’ingresso del Mediterraneo ed è qualcosa che fino ad ora non abbiamo mai sfruttato adeguatamente. C’è bisogno infatti di un impegno per quanto riguarda il tema di tutte le infrastrutture sospese, compresa quella portuale, fondamentale per la nostra economia”.

E’ così che la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha esordito questo pomeriggio in territorio savonese (sul Priamar), in occasione della presentazione dei candidati della sua lista per le prossime elezioni regionali.

