La proposta di una start-up: “Un braccialetto anti Covid per i bambini nelle scuole”

Genova. Un braccialetto hi-tech per avvisare gli insegnanti quando bambini e studenti non rispettano la distanza di sicurezza di un metro da altri alunni, e in grado di ricostruire i contatti nel pieno rispetto della privacy e senza alcuna App, bloccando sul nascere possibili focolai di coronavirus.

A proporlo a scuole e asili nido della Liguria è MetaWellness, giovane start-up di Bari specializzata in tecnologie per lo sport e il fitness, che ha creato “Labby Light“.

