Genova. Un ragazzo savonese di 17 anni è precipitato l’altra sera dalla terrazza di un bar in Darsena a Genova.

Il ragazzo ha fatto un volo di 6 metri, battendo la testa, ma miracolosamente le sue condizioni non sono gravi. E’ stato ricoverato all’ospedale Galliera in codice rosso: la prognosi è di 18 giorni per trauma cranico.

... » Leggi tutto