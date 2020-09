Regionali 2020, «Fai campagna elettorale ma…in sicurezza!»: Antonio Bissolotti indossa mascherina “griffata” Liguria Popolare

Genova. «Fai campagna elettorale ma…in sicurezza!». Questo il motto di Antonio Bissolotti, vice presidente regionale di Liguria Popolare e candidato al consiglio regionale della Liguria nella lista Liguria Popolare – Forza Italia, che in tutti gli incontri elettorali indossa, come giusto che sia, la mascherina. Ma non si tratta di una mascherina qualsiasi: è “griffata” Liguria Popolare e con la dicitura «Io voto Bissolotti».

... » Leggi tutto