Regionali 2020, Giuliano Pisapia: “Jan Casella il candidato giusto per cambiare la Liguria”

Alassio. “Quando i miei amici hanno saputo che sarei venuto ad Alassio, mi hanno chiesto: ‘Giuliano, ma davvero ti fai 300 chilometri per un candidato?’ Ho risposto: Sì, perché il candidato merita”. Con queste parole, l’europarlamentare Giuliano Pisapia ha aperto ieri sera il suo intervento ad Alassio in appoggio a Jan Casella della Lista civica Sansa Presidente.

“In questi anni di impegno politico, Jan ha dimostrato la capacità di lavorare con concretezza sul territorio, di mantenere il legame coi valori, di credere nel dovere di aiutare i più deboli. Per un amministratore locale, è fondamentale essere sempre presente sul territorio, conoscere cosa sta accadendo e proporre le soluzioni migliori per risolvere i problemi. Ci sono temi delicatissimi, come la sanità e il turismo, che bisogna assolutamente affrontare. Per questo motivo, abbiamo il dovere di appoggiarlo”, ha proseguito Giuliano Pisapia.

