Regionali, la “Scalata dei sindaci” tra sanità da ripensare, sfide fratricide e una scelta bocciata dai lettori

Liguria. Roberto Arboscello, farmacista e sindaco di Bergeggi dal 2014, candidato per il Pd; Pietro Balestra, sindaco di Villanova d’Albenga, in lista con Liguria Popolare, in politica, con il primo mandato, dal 1995; Alessandro Bozzano, sindaco di Varazze, candidato per “Cambiamo”, dal 2014 impegnato attivamente, con più cariche, nel suo Comune; Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva dal 2014, in lista Pd; Roberto Sasso Del Verme, sindaco di Laigueglia, candidato per la Lega, che vanta più di 12 anni di esperienza amministrativa e una militanza trentennale nel Carroccio.

Ecco i protagonisti del primo “faccia a faccia” virtuale di IVG, nel quale abbiamo voluto mettere a confronto i 5 sindaci del savonese che hanno deciso di tentare la “scalata” al consiglio regionale.

... » Leggi tutto