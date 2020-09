Sampdoria: ufficiale Caprari in prestito al Benevento; arriva Adrien Silva dal Leicester?

Genova. Due ufficialità e sono due uscite… Una si sapeva già da tempo ed è l’ammaina bandiera dell’ultimo vessillo della Samp dello scudetto… Nell’annunciare il nuovo staff direttivo dell’Academy (Coordinatore Aree: Davide Caliaro; Responsabile tecnico: Stefano Ghisleni; Resp. Organizzazione: Marco Palmieri; Resp. portieri: Paolo Viviani; Resp. Atletico: Sandro Farina; Resp. Next Generation: Italo Calvarese), il sito della Sampdoria saluta Giovanni Invernizzi, con un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Anche l’altra notizia era attesa (Gianluca Caprari al Benevento), ma la sorpresa consta nel fatto che il prestito è stato formalizzato con il semplice diritto di riscatto per i sanniti e non con l’obbligo, legato alla loro eventuale salvezza.

