Savona. Si avvicina la data delle elezioni regionali (speriamo di sbarazzarcene presto) e, come sempre accade, scendono in campo i big. Ma non tutti i big.

In questi giorni c’è la sfilata dei grossi calibri del centrodestra (martedì scorso, Matteo Salvini, e oggi, venerdì 4 settembre, Giorgia Meloni), ma latitano quelli del fronte opposto e in particolare del Pd.

... » Leggi tutto