“Sindacato dei medici fa propaganda per le regionali”, la denuncia di Linea Condivisa

Genova. Il sindacato unitario degli specialisti ambulatoriali della Liguria “invita a votare due specifici candidati e un determinato partito politico alle regionali“. Lo denuncia Alessandro Ronchi, candidato alle elezioni e membro del direttivo di Linea Condivisa, dopo l’incontro dello scorso 28 agosto nella sede del Sumai in piazza della Vittoria.

“I segretari regionale e provinciale del Sumai, hanno incontrato i candidati alle elezioni regionali Liguria 2020 Stefano Balleari e Simona Ferro, accompagnati da Matteo Rosso e tutti facenti parte dello stesso schieramento politico Fratelli d’Italia – scrive Ronchi in una nota – Sin qui non ci sarebbe da fare risaltare assolutamente nulla, ma a seguito dell’incontro, il Sumai consiglia a tutti i medici specialisti di indirizzare il proprio voto nelle urne elettorali a Stefano Balleari e Simona Ferro candidati per Fratelli d’Italia”.

