Truffa tramite sms ai correntisti Banca Carige: “La sua carta è bloccata”

Liguria. Sta girando sui cellulari una truffa. Nelle ultime ore infatti ad alcuni correntisti di Banca Carige è arrivato proprio sullo smartphone il testo che recita: “Gentile cliente, la sua carta è stata bloccata per mancata sicurezza web psd2 antifrode. Verifica e riattiva ora” e poi un link.

E’ importante non sottovalutare il messaggio (gestito da una società informatica esterna) che, apparentemente innocuo, nasconde una vera e propria truffa informatica: il servizio clienti della banca è stato impegnato in più occasioni a spiegare ai correntisti, che chiedevano informazioni, che quel messaggio era una frode. In questo caso, come in altri del genere, i protocolli dell’istituto di credito hanno già fatto scattare la segnalazione alla polizia postale.

