Albenga, chiude lo Spazio Bruno. Kronoteatro: “Liceo ostile dal 2016, a rischio il futuro della compagnia”

Albenga. Lo Spazio Bruno chiude. Ad annunciarlo è Kronoteatro: la causa primaria, spiegano, è da ricercare nella pandemia di CoVid-19, ma il dito è puntato anche contro istituzioni e Liceo Bruno.

“Dal 2015 – scrivono – questo luogo era la sala teatrale meglio allestita del comprensorio ingauno, vantando uno spazio scenico unico in città in grado di ospitare i migliori spettacoli nazionali di teatro che altrove non avrebbero trovato un palcoscenico adatto alle loro esigenze. Ma non chiude solo una sala teatrale: chiude un luogo di produzione culturale, un luogo di formazione tanto didattica quanto professionale, un luogo di socialità, uno spazio in cui i più grandi artisti del panorama teatrale nazionale hanno avuto il modo di mettersi in relazione, attraverso un dialogo stimolante, con la comunità degli spettatori che hanno sempre gremito la platea dello Spazio Bruno”.

