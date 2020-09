Albenga, i Messer DaVil rappresentano la scena musicale ingauna a Sanremo Rock

Albenga. È da diversi anni, ormai, che la piana di Albenga e i suoi dintorni sono permeati da un fermento musicale in continuo movimento. Una tradizione che parte da lontano, dal cantautorato del decano Mauro Pinzone, dal caba-rock dei mai dimenticati Belli Fulminati Nel Bosco e dal rock progressivo dei Wounded Knee, che attualmente sono in studio per registrare il loro nuovo album. Al lavoro di questi musicisti si sono affiancati, in tempi più recenti, altre proposte autoriali come quelle di Beppe Trabona e dell’attivissimo Davide Geddo, appena uscito con il suo quarto album intitolato Fratelli; le divertenti performance a scopo benefico degli eclettici Stavolta Mia Moglie Mi Manda A Funk, capitanati da Marco Ghini e sorretti dal maestro della chitarra Rossano Giallombardo; il rock tagliente dei London Pride, il folk “viniciocaposelliano” di Ginez E Il Bulbo Della Ventiola e il pop tutto al femminile della bravissima Roberta Monterosso.

Ultimi arrivati in questa movimentata scena musicale, che nulla ha da invidiare a quelle di città più grandi per varietà e qualità della proposta, sono il gruppo di indie-pop-rock-elettronico dei Messer DaVil. Composti da quello che il giornalista musicale Alberto Calandriello ha definito un vero dream-team di musicisti della zona (Maurizio DePalo alla batteria, Federico Fugassa al basso, Mauro Maloberti alle tastiere, Alessandro Castelli alla chitarra e Alessandro Lamberti alla voce) sono l’emanazione musicale della creatività dello sceneggiatore di cinema, fumetti e tv Davide Aicardi, già noto per aver partecipato alla scrittura di progetti importanti quali Camera Cafè, Winx Club e Topolino, che poco più di un anno fa ha deciso di riunire i suoi amici dell’adolescenza per dare vita al concept album d’esordio della band intitolato La Sindrome di Stoccolma.

